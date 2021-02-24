شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات عاجلة من وزارة الصناعة بشأن إحلال السيارات التي مر على صنعها 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢١ عدة قرارات بشأن إحلال سيارات (التاكسى - الميكروباص - الملاكى) التى مر على صنعها 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.

وجاء في نص القرار

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع علـى القـانون رقـم ٢١ لـسنة ١٩٥٨ بـ شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى كتاب وزير المالية رقم (١٩٨/و) فى ١٦/١/٢٠٢١ ؛ وعلى كتاب رئيس قطاع مكتب وزير المالية المؤرخ ٣٠/١/٢٠٢١ والمرفق طيه نسخة نهائية من مسودة بروتوكول مشروع إحلال سيارات (التاكسى - الميكروباص - الملاكى) التى مر على صنعها 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.

قـــــــــرار :

( مــادة أولــى )

تشكل لجنة فنية برئاسة السيد الأستاذ رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وعضوية كلٍ من: ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية . ممثلين عن جهاز حماية المستهلك . ممثلين عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة . ممثلين عن مصلحة الرقابة الصناعية . ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية . ممثل عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية .

( مــادة ثانيـة )

تختص اللجنة بدراسة الشكاوى المقدمة من مـالكى الـسيارات المـشاركة فـى المشروع والمتعلقة بــ :

١ - تأخر الشركات عن مواعيد التسليم الواردة بجداول الصيانات المقدمـة مـنهم والبت فيها .

٢ - دراسة الشكاوى المتعلقة بفحص تلك السيارات ووجود عيوب فنية ، بعد قيام صاحب السيارة بسداد رسم الفحص الفني لها .

( مــادة ثالثـة )

للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لإتمام أعمالها ، وللجنة أيضا أن تشكل أمانة فنية لها لتسيير عمل اللجنة وتلقى الشكاوى من الجمهور ومتابعتها .

( مــادة رابعـة )

تقوم اللجنة بإعداد تقرير دورى عن الحالات التي ترد لها يعرض علينا للاعتماد .

( مــادة خامسـة )

ترسل توصيات اللجنة إلى السيد وزير المالية فور الاعتماد لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

( مــادة سادسـة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية