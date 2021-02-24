شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. بدء عودة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية في الاسكندرية وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اليوم الأربعاء المدن الطلابية في جامعة الاسكندرية (طلبة وطالبات)، تسكين الطلاب بعد عودتهم من الإجازة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الاول، والذى يبدأ غداً الخميس.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، أن تسكين الطلاب، بعد تأجيلهم مرتين جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمد إجازة منتصف العام لأسبوع آخر، حيث كان المقرر تسكينهم الأربعاء الماضى، بدلاً من اليوم.

وقال الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه جرى الانتهاء من استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، مؤكداً على اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية اللازمة بجميع مبانى المدن الجامعية، التي سيتم الالتزام.

وشدد على ضرورة الالتزام من جانب الطلاب بـ6 ضوابط احترازية تم اقرارها، وهى توجه الطالب أو الطالبة مباشرة لغرفته التي كان يقيم بها قبل مغادرته بدون أي اجراءات للتسكين، ومنع الدخول من البوابات أو التجوال بين مرافق المدن بدون ارتداء الكمامات الطبية، وتجنب التواجد في تجمعات سواء بالغرف أو المطاعم أو مرافق المدن، والالتزام التام بتعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية المقررة (التباعد الجسدي- ارتداء الكمامة- استعمال المطهرات- غسل الأيدي بصفة مستمرة)، والتعاون مع اجهزة الإشراف والامن للاطمئنان على سلامة الطلاب بصفة دورية.