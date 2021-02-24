شكرا لقرائتكم خبر عن رعد وبرق وأمطار و«برد» على منطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت منطقة الزعفرانة وطريق الزعفرانة راس غارب شمال البحر الاحمر سقوط أمطار متوسطة الشدة رعدية وحبات البرد في الساعات الأولي من صباح الأربعاء كما شهدت المنطقة انتشارا للسحب المنخقضة وظاهرتي الرعد والبرق. وناشدت أجهزة المرور السائقين توخي الحذر اثناء القيادة والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة. فيما رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبا لسقوط الامطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الارصاد الجوية ووزارة الري طبقا لخريطة التنبؤات الجوية والتى افادت باحتمال سقوط أمطار غزيرة. الوضع في مصر

اصابات 178,774

تعافي 138,183

وفيات 10,404