شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف شمال سيناء: نتلقى 1200 بلاغ يوميا.. 300 فقط منهم صحيحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة الاسعاف في محافظة شمال سيناء، إنها تتلقى نحو 1200 بلاغ يومي، من بينها 300 بلاغ فقط صحيح والباقي بلاغات وهمية.

وأكد الدكتور محمود عامر، مدير مرفق إسعاف شمال سيناء، أن المرفق يقدم ما بين 9 آلاف و11 ألف خدمة شهريا، بمعدل 300 خدمة يوميا.. مشيرا إلى أن الخدمات الطارئة لها الأولوية في سرعة الاستجابة، يليها النقل بين المستشفيات، ثم النقل من المستشفى إلى منزل الشخص المريض.

أشار إلى أن مرفق الإسعاف شهد خلال السنوات الماضية صعوبات كبيرة خلال تقديم الخدمات بسبب الظروف التي كانت تشهدها المحافظة.. معلنا عن استشهاد 6 من العاملين بالاسعاف، وإصابة 45 آخرين خلال تأدية واجبهم.

لفت إلى أن مرفق الإسعاف مجهز بأحدث السيارات والمعدات، حيث يضم 98 سيارة إسعاف مجهزة، منهم 14 سيارة عناية مركزة لنقل الحالات تحت أجهزة التنفس الصناعي كوحدة عناية مركزة للنقل بين المستشفيات داخل وخارج المحافظة، وسيارتين بكلا منهما 4 أسره للكوارث، وسيارتي حضانة للأطفال المبتسرين بكلا من العريش وبئر العبد.. مشيرا إلى وجود 46 نقطة إسعاف على مستوي المحافظة.