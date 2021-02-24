شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العريش تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى رئيس جامعة العريش، على استعداد مختلف كليات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال رئيس الجامعه، خلال مجلس الجامعة الذي عقد برئاسته، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد واعلان الجداول وتشكيل الكنترولات الخاصة بكل فرقة دراسية واستكمال استلام أسئلة الامتحانات وكشوف أعمال الملاحظة والمراقبة وذلك طبقأ لقرار المجلس الأعلى للجامعات للخروج بالعملية الامتحانية على أكمل وجه.

شدد رئيس الجامعة على ضرورة التنسيق بين وكلاء شؤون التعليم والطلاب والبيئة وخدمة المجتمع بالكليات لتفادي حدوث أي عوائق من شأنها تعطيل وعرقلة الامتحانات

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من إعلان الجداول الامتحانية وتشكيل الكنترولات وكشوف أعمال الملاحظة والمراقبة، مع عدم تواجد أعضاء الكنترول أو أي شخص داخل اللجان الامتحانية غير المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة، والتوقيع على كشوف الرصد والنتائج بالكربون من الخلف حرصاً على سلامة الإجراءات عند تسليمها في صورتها النهائية

لفت رئيس الجامعة إلى ضرورة وضع الأختام على الورقة الامتحانية وهي ( ختم رئيس الكنترول- ختم المادة- ختم التاريخ- ختم الفرقة والكلية- ختم رئيس الكنترول الالكتروني )، مع الانتهاء من رصد النتائج خلال أسبوع من تاريخ نهاية الامتحان لكل كلية )