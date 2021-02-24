شكرا لقرائتكم خبر عن المدن الجامعية في العريش تبدأ في استقبال الطلبة.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ المدن الجامعية في جامعة العريش، اليوم، في استقبال الطلبة والطالبات، بعد قيام الجامعة بتطهيرها وتعقيمها لمجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى.

وقال الدكتور سعيد لافي، رئيس جامعة العريش، أنه تم تطهير المدن الجامعية للطلبة والطالبات في الحرم الجامعي بالعريش بما فيها من حجرات سكنية ومكاتب إدارية ودورات مياه ومطاعم ومطابخ وغيرها، بجانب تطهير وتعقيم خزانات المياه.

أضاف رئيس الجامعة، أنه يتم، اليوم، استقبال طلبة وطالبات الجامعة للتسكين في المدينة الجامعية بعد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع منشآت المدن الجامعية والمتابعة الدورية من الجهات المعنية.

أشار رئيس الجامعة، أنه يوجد عدد 6 مباني للمدن الجامعية في الحرم الجامعي بضاحية السلام بالعريش من بينها 4 مبان للذكور ومبنيان للإناث تتراوح ما بين 3 إلى 5 طوابق، حيث يضم كل مبني مكاتب إدارية وصالة مشاهدة وصالة ألعاب وصالة طعام ومطبخ متكامل ومخازن وحمامات حديثة بالطابق الأول، بينما باقي الطوابق مجهزة بغرف للإعاشة بطاقة 600 فرد.