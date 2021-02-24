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اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردفة (التوقيت والأماكن)

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق الهضبة وعمر الفاروق 1، 2 وتقسيم المدارس، وش المدارس بالقرب من المقابر ومبنى المتحدة للصيادلة بالغردقة، وذلك صباح اليوم الأربعاء، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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