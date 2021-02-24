شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردفة (التوقيت والأماكن) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق الهضبة وعمر الفاروق 1، 2 وتقسيم المدارس، وش المدارس بالقرب من المقابر ومبنى المتحدة للصيادلة بالغردقة، وذلك صباح اليوم الأربعاء، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. الوضع في مصر

اصابات 178,774

تعافي 138,183

وفيات 10,404