شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر لجنة الإدارة المحلية يطالب الوزير بتفعيل قطاع التفتيش ومحاسبة المقصرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، لبحث سبل التعاون بين التنسيقية والوزارة في العديد من الملفات الهامة على مستوى كافة المحافظات.

وقال بيان النائب على صفحته الرسمية ب «الفيس بوك»، الأربعاء، إنه تم التنسيق لعقد لقاءين لنواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ مع وزير التنمية المحلية.

وأكد النائب، للوزير، على ضرورة تشديد الرقابة على المحليات ومحاسبة المقصرين والمخالفين من خلال تفعيل أكبر لدور قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء التابع للوزارة.