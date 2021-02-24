شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إغلاق ميناء العريش البحري، لليوم الثاني، بسبب الظروف الجوية التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء وارتفاع حركة الأمواج داخل البحر المتوسط وسرعة الرياح التي تخطت ٢٠ عقدة .

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيراً إلى أن الميناء ينتظر وصول عدة سفن لتصدير الأسمنت والملح فور تحسن الأحوال الجوية.

وتتعرض محافظة شمال سيناء لسقوط أمطار متقطعة مصحوبة برياح وموجة برد شديدة وصقيع وانخفاض كبير في درجات الحرارة، ما أثر على الحركة التجارية والأسواق، وخلت الشوارع والأسواق من المواطنين.