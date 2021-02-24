شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ضخ المياه إلى مدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت عملية ضخ المياه إلى مدينة العريش بعد انقطاع دام عدة ساعات، بسبب الظروف الجوية التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر بشركة المياه، إنه تم عودة التيار الكهربائي لمحطة رفع المياه بمنطقة التلول بعد قيام شركة الكهرباء بإصلاح العطل.

وأضاف المصدر، أنه تم إعادة التشغيل وضخ المياه مرة أخرى في اتجاه مدينة العريش.

وتتعرض محافظة شمال سيناء لسقوط أمطار متقطعة مصحوبة برياح وموجة برد شديدة وصقيع وانخفاض كبير فى درجات الحرارة، ما أثر على الحركة التجارية والأسواق، وخلت الشوارع والأسواق من المواطنين.