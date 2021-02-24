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شمال سيناء تسجل 12 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد 

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، 12 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان، إن إجمالى عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 312 حالة، وبلغ عدد حالات الوفيات 105 حالات على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1741 حالة، مع حجز 10 حالات للعلاج بالمستشفيات و66 حالة تحت العزل المنزلى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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