شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 12 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، 12 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان، إن إجمالى عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 312 حالة، وبلغ عدد حالات الوفيات 105 حالات على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1741 حالة، مع حجز 10 حالات للعلاج بالمستشفيات و66 حالة تحت العزل المنزلى.