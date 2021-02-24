شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الشهر العقاري: القانون 114 لا يعترف بدعوى صحة التوقيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن «صحة التوقيع» هي عبارة عن حكم يصدر من المحكمة يقتصر فيها دور القاضي على بحث توقيع البائع دون التطرف إلى الموضوع، فهي دعوى تحفظية تمتد فيها سلطة المحكمة إلى صحة التوقيع على عقد البيع، ولا تمتد فيها سلطة المحكمة إلى موضوع الدعوى.

وأضاف «ياقوت» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، اليوم الثلاثاء، أن هذه الدعوى مُنذ نشأت قانون الشهر العقاري 114 لا يُعترف بها ولا تُقبل ولا تُسجّل.

وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري، أنه مُنذ نشأت الشهر العقاري وحتى اليوم، ودعوى صحة التوقيع ليست لها محل في الشهر العقاري.

ولفت «ياقوت» إلى أن هناك نسبة هائلة من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسمي للدولة، موضحًا أن هذه النسبة قاربت الـ90% من العقارات في مصر، بما يؤدي إلى حدوث مشاكل بين المواطنين، ولذلك اضطرت الدولة إلى التحرك.

وأكد «ياقوت» أن هناك طريقين للتسجيل في مصر، إما من خلال «البيع الرضائي»، وهو حضور البائع والمشتري ويتم البيع، أو يكون المشتري لديه توكيل من البائع، ولكن المشكلة هي وجود حلقات عرفية مع المشتري، وهناك يتم التحرك للبيع القضائي.

وكشف رئيس مصلحة الشهر العقاري، عن أن هناك مشروع قانون «سجل يعين» تم تقديمه إلى مجلس النواب، حين خروجه إلى النور سوف يقوم بحل الكثير من مشاكل «الحلقات العرفية»، ولكن لحين صدور القانون أو خروجه إلى النور، تم إضافة المادة 35 مكرر إلى قانون الشهر العقاري.