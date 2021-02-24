شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار علي قرى منطقة وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد قرى منطقة وسط سيناء هطول امطار متوسطة، بينما تشهد مختلف قري محافظة شمال سيناء انخفاض كبير في درجات الحرارة وموجة من البرودة الشديدة والصقيع والرياح البارده.

وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية والامطار المتقطعة التي تشهدها المحافظة.