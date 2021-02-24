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أمطار علي قرى منطقة وسط سيناء

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خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار علي قرى منطقة وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد قرى منطقة وسط سيناء هطول امطار متوسطة، بينما تشهد مختلف قري محافظة شمال سيناء انخفاض كبير في درجات الحرارة وموجة من البرودة الشديدة والصقيع والرياح البارده.

وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية والامطار المتقطعة التي تشهدها المحافظة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    178,774

  • تعافي

    138,183

  • وفيات

    10,404

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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