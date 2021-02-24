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محافظ مطروح ينتقل لمستشفى سيوة لمتابعه حالة المصابين في حادث سيوة

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الللواء خالد شعيب الليلة لمصابي حادث منطقة المراقي بسيوة الذ اسفر عن وفاة ٦ واصابة ١٢ اخرين ،وذلك عقب وصولهم لمستشفى سيوة المركزي ، مقدما المواساة لاهالي المصابين والتأكيد علي سرعة تقديم الرعاية الطبية و تحويل الحالات

وكانت المعلومات الأولية التى توصلت اليها المصرى اليوم أن سيارة دفع رباعى قد انقلبت على طريق المراقى بسيوة واصيب فى الحادث 11 شخصا وتوفى على اثر انقلاب السياراة 6 اشخاص فى اخر احصاء لمستشفى ةاسعاف سيوة الذى قام بنقل المصابين وجثث المتوفين

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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