شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح ينتقل لمستشفى سيوة لمتابعه حالة المصابين في حادث سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الللواء خالد شعيب الليلة لمصابي حادث منطقة المراقي بسيوة الذ اسفر عن وفاة ٦ واصابة ١٢ اخرين ،وذلك عقب وصولهم لمستشفى سيوة المركزي ، مقدما المواساة لاهالي المصابين والتأكيد علي سرعة تقديم الرعاية الطبية و تحويل الحالات

وكانت المعلومات الأولية التى توصلت اليها المصرى اليوم أن سيارة دفع رباعى قد انقلبت على طريق المراقى بسيوة واصيب فى الحادث 11 شخصا وتوفى على اثر انقلاب السياراة 6 اشخاص فى اخر احصاء لمستشفى ةاسعاف سيوة الذى قام بنقل المصابين وجثث المتوفين