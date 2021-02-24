شكرا لقرائتكم خبر عن معتدل يصاحبه أمطار.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الارصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس اليوم الاربعاء 24 فبراير حيث حيث يسود طقس معتدل على القاهره والوجه البحري والسواحل الشماليه مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

** الرياح معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

** فرص امطار خفيفه الى متوسطه(40٪) على فترات متقطعه حتى الثامنه مساءا على مناطق من القاهره والوجه البحري ومدن القناه .

** أمطار متوسطه على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء قد تصل لحد السيول .

**أمطار خفيفه الى متوسطه على مناطق من الزعفرانه ورأس غارب والغردقه والقصير على فترات متقطعه .

وفيما يلي حالة الطقس كاملة في مصر

- درجات الحرارة -

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجة

الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة

ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة

وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات

وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات

وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات