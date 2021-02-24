شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يقدم التعازى لأهالي سيوة في حادث المراقي.. ويزور المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح منذ قليل مصابي حادث منطقة المراقي بسيوة الذي أسفر عن وفاة ٦ واصابة ١٣ آخرين، وذلك عقب وصوله مستشفى سيوة المركزي، متابعا تقديم الاسعافات والرعاية الطبية للمصابين والتأكيد على سرعة تقديم الرعاية الطبية وسرعة تحويل الحالات اللازمة إلى مستشفى مطروح العام لتلقيها للرعاية الطبية والعمليات الجراحية أو العلاج اللازم مقدما خالص تعازيه لأهالي سيوة وأسر المتوفين مع تمنياته لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

وكان مرفق الإسعاف بمطروح تلقى بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة دفع رباعي بمركز سيوة أسفر عن وفاة ٦ أشخاص وإصابة ١٣ شخصا أخرين ،وعلى الفور تم نقلهم جميعا إلى مستشفى سيوة المركزي.

حيث وصل كلا من عيسى صالح ياسين ٢٤ عام،راضية خميس موسى ٢٢ عامر ،موسى ابراهيم موسى ١٨ عام ،ابراهيم عبدالغنى ابراهيم سنة ونصف ،ياسمين خميس موسى ٤ سنوات ،نورهان عبدالغنى ابراهيم ٩ سنوات متوفين جراء الحادث.

واصابة كلا من محمد خميس موسى ١٠ سنوات ،وهاجر خلف موسى ١٨ سنة ،وخديجة ابراهيم موسي ٢٥ سنة، وجمال عبدالناصر فرج ٣ سنوات ،ومحمد عبدالغنى ابراهيم موسي ٤ سنوات، نجاح سعد زاعم ٢٨ سنة ،عيسى صالح عيسى ٣ سنوات ،اشرف ابراهيم موسي ١٨ سنة ،عبدالناصر نور ابراهيم ٤ شهور ،شمعة إبراهيم موسى ٢٩ سمة ،جميلة نور ابراهيم سنة ،ورغد عبدالناصر فرج ٥ سنوات.

وجاري المتابعة مع مركز سيوة ومديرية الصحة بمطروح لتحويل عدد ٥ حالات حتى الآن و٨ حالات تحت الملاحظة وتلقي العلاج.