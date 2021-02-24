شكرا لقرائتكم خبر عن «بسمتها عيد».. محافظ مطروح يعلن عن بدء المعرض التاسع للأمهات المعيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تنظيم المعرض التاسع لبيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والسيدات المعيلات، في الفترة من 18 مارس حتي 20 مارس 2021م.

وتأتي المعرض تحت عنوان (بسمتها عيد) بالتزامن مع عيد الأم واليوم العالمي للمرأة؛ وذلك في أطار اهتمام المحافظة بفتح مزيد من منافذ تسويق منتجات الشباب من المنتجات البيئية واليدوية والتيسير عليهم دون تحمل العارضين أي مقابل مادى لمساعدة الشباب والمرأة المعيلة على تسويق منتجاتهم للمواطنين بأسعار مناسبة وتحقيق عائد ربحي لهم. مع مراعاة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار محافظ مطروح أن الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة والمشرفة على تنفيذ المعرض تتلقى طلبات الراغبين في الاشتراك بمعرض بيع منتجات الشباب والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية، فعلى الراغبين في الاشتراك التوجه لإدارة السياحة والمصايف بديوان عام المحافظة.

ولفت إلى أن المعارض السابقة حققت نجاحًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرا لتنوع منتجاته ومناسبة أسعاره للجميع.