شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 12 مخالفة و5 محاضر إشغالات في نطاق حي شرق أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام حي شرق مدينة أسوان برئاسة شريف فكري رئيس الحي والعاملين بالحي بالمرور على المحلات ومراجعة تراخيص المحلات والاشغالات بنطاق حي شرق.
وتم تحرير 12 مخالفة بسبب اقامة تندات وبروز مخالفة بدون ترخيص، وتم ايضا تحرير 5 محاضر أشغال طريق تنفيذا لتوجيهات رئيس مدينة أسوان لاعادة الانضباط للشارع .
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