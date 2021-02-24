وفيات

الوضع في مصر

وتم تحرير 12 مخالفة بسبب اقامة تندات وبروز مخالفة بدون ترخيص، وتم ايضا تحرير 5 محاضر أشغال طريق تنفيذا لتوجيهات رئيس مدينة أسوان لاعادة الانضباط للشارع .

قام حي شرق مدينة أسوان برئاسة شريف فكري رئيس الحي والعاملين بالحي بالمرور على المحلات ومراجعة تراخيص المحلات والاشغالات بنطاق حي شرق.

شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 12 مخالفة و5 محاضر إشغالات في نطاق حي شرق أسوان والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية