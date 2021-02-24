شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة برلماني: أتوبيس شرق الدلتا يتحدى استغاثات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم ضياء على بصل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، اليوم، طلب إحاطة عاجل للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه لوزير النقل ووزير قطاع الأعمال العام ووزير التنمية المحلية حول سوء حالة شركة أتوبيس شرق الدلتا بالمحافظة وتحول مقرها لـ«خرابة» .

وقال بصل في طلب الإحاطة، إن هناك شكاوي متكررة من أتوبيس شرق الدلتا دون جدوي، وذلك رغم ارتفاع أجرة الركوب خاصة في خطوط القاهرة والإسكندرية، فيما يخص تكرار الأعطال التي تعود لسوء حالة بعض الأتوبيسات، وكذلك عدم الالتزام بالمواعيد المقررة للقيام بالرحلة كما هو محدد، علاوة على سوء حالة مقر المحطة بمنطقة باب الحرس، وعدم وجود ساحة انتظار لائقة ولا دورات مياه آدمية.

فضلا عن عدم وجود لوحات إعلانية بمقر المحطة تحدد مواعيد القيام والوصول لرحلات السفر للخطوط المختلفة.

وطلب النائب بتشكيل لجنة لبحث السبب في عدم تنفيذ خطة تطوير مقر الشركة رغم اعتماد ميزانية لها سابقا، وسوء حالة محطة باب الحرس، وتحولها لجراج لسيارات مواقف دمياط الجديدة وبورسعيد والإسماعيلية بما يعد مظهرا لا يليق في مدخل المحافظة، مما يتطلب إحلال وتجديد للمبني بشكل يليق بالمحافظة.