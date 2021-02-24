شكرا لقرائتكم خبر عن منسق حياة كريمة بدمياط : البرنامج يرتقي بالتنمية وتطوير البنية والأوضاع الاقتصادية للقري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد حاتم البدري منسق مبادرة " حياة كريمة " بمحافظة دمياط ، أن منسقو المبادرة حريصون علي عقد جولات مستمرة بالقري المستهدفه ضمن المبادرة لرصد الاحتياجات الخاصة بأهالي هذه المناطق ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة ، مشيرا أن هذه المبادرة تمثل طفرة تنموية تؤكد علي حرص القيادة السياسية علي تطوير الريف المصري والارتقاء بحياة المواطنين ، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في جميع القرى.

وأضاف البدري في تصريحات خاصة للمصري اليوم ، أن المحافظ الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، عقدت اليوم اجتماعا تنسيقيا، لمناقشة مخطط تطوير 28 قرية تابعة لمركز كفر سعد، المدرجين ضمن المبادرة ، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الملف.حيث تناول الاجتماع استعراض شامل لرؤية المشروع، والوضع الحالي لجميع الخدمات، فضلاً عن عرض محاور مخطط تنفيذ المرحلة الأولى في 14 قرية، و137 عزبة تابعة لها ، ووجهت محافظ دمياط، بحصر جميع المشكلات التي قد تعوق عمليات التنفيذ، لوضع حلول لها بالتعاون مع الجهات المختصة، والإسراع فى حصر احتياجات القرى من جميع الخدمات، والانتهاء من وضع جداول زمنية وإعداد الدراسات المطلوبة؛ للبدء فى تنفيذ الأعمال الخاصة بالمرافق .