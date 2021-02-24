شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» بالإسماعيلية ينظم معرضا للحرف اليدوية لتمكينها اقتصاديا في مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المجلس القومي للمرأة فرع الإسماعيلية معرضا للحرف اليدوية وذلك في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وذلك خلال الفترة من ٣ إلى ٥ مارس القادم بنقابة المهندسين بالاسماعيلية.

يأتي المعرض تحت رعاية الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

وقام فرع المجلس القومى للمرأة، برئاسة دكتورة عفاف الكومى مقرر الفرع، بعقد لقاء بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ونقابة المهندسين للتنسيق لإقامة معارض دورية للحرف اليدوية للسيدات بالإسماعيلية.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس والذي ضم 40 عارضة، تم معاينة المنتجات الخاصة بهن ومدى ملائمتها للمعرض، كما حرص المنسقين على تنوع المعروضات حتى تلبي كافة الرغبات، وتم الإتفاق على أن يقام المعرض بصفة دورية لإتاحة الفرصة لكل من لديها حرفة يدوية أو مصنعات يدوية للمشاركة في المعارض بهدف المساعدة في رفع الدخل للأسر وتحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة لتحصل على دخل مناسب وتنمية مشروعها الخاص من خلال عرض منتجاتها، أو مساعدة السيدات على تسويق منتجاتهن وفتح سوق دائمة لهن من خلال المعارض التي يقيمها الفرع.

و من جانبه أشاد محافظ الإسماعيلية بما يقوم به المجلس من فعاليات متنوعة تهدف لدعم المرأة وتمكينها في شتى مجالات الحياة معربا عن تقديره للتعاون المثمر بين الجهات المعنية وتضافر كافة الجهود من أجل إنجاح مثل تلك النشاطات.