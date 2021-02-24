شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة عقوبة التستر على سرقات التيار الكهربائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى سبيل القضاء على سرقات التيار الكهربائي بشتى الطرق حددت عقوبة لسارقى التيار الكهربائي، كما حددت عقوبة لأى مواطن يمتنع عن الإبلاغ عن سرقات التيار.. الخليج 365 يرصد لقرائه كل ما يريدون معرفته عن عقوبة من يمتنع عن الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى وهى كالآتي:

- يعاقب بالحبس والغرامة من يعلم بأى مخالفة لتوصيل التيار الكهربائى ولم يبادر بالإبلاغ عن هذه المخالفات وتطبق عليه القوانين والقواعد.

وحدد قانون الكهرباء عقوبة وغرامة سرقات التيار الكهربائى والتى تشمل:

1- مطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

3- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

4- فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.

ويعتبر المتضرر الأول من سرقات التيار الكهربائى هو المواطن نفسه لهذه الأسباب:

- زيادة الفقد الفنى فى التيار الكهربائي.

- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

- تذبذب فى الجهد الكهربائي.

- حدوث ماس كهربائى وتلف الأجهزة الكهربائية.

- التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء.