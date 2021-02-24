اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تبدأ اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية كتائب الفرقان"، والتي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، وذلك أمام الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة.

وذكرت تحقيقات النيابة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبدالله عامر خلية كتائب الفرقان بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد أن انفصل "عشماوي" عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

وأسندت النيابة للمتهمين، عبدالله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد أحمد مصطفى، عضو التنظيم "محبوس"، ومحمود ممدوح فؤاد، عضو التنظيم "محبوس"، ومحمد أحمد عضو التنظيم "هارب"، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوي أحمد محمد توفيق "محبوس"، تهم تنفيذ العديد من العمليات العدائية، كما وجهت للمتهم الخامس تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.