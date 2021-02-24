شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب سيارة دفع رباعي على طريق سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون فى حادث سير داخل مدينة سيوة.

وكانت سيارة دفع رباعى تقل عددا من الأشخاص قد تعرضت للانقلاب مما أدى الى وفاة 6 اشخاص وإصابة 11 اخرين تم نقلهم الى مستشفى سيوة المركزي.

ووقع الحادث بمنطقة المراقى بسيوة.

وانتقل إلى مستشفى سيوة المركزى عدد من سيارات الاسعاف تحمل المصابين حيث اعلنت مديرية الصحة رفع حالة الطوارىء بالمستشفى لإسعاف المصابين، وجاري انتقال اللواء خالد شعيب إلى مستشفى سيوة المركزي لتفقد حالة المصابين والاطمئنان عليهم.