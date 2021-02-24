شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. المتوفون والمصابون في حادث سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» حصرا بأسماء المتوفين والمصابين في حادث سيوة الذي وقع على طريق المراقى بواحة سيوة وأسفر عن وفاة ستة أشخاص بينهم 3 أطفال و3 شباب وجميعهم من واحة سيوة.

وأسفر الحادث عن كلا من عيسى صالح ياسين ٢٤ عام، راضية خميس موسي ٢٢ عام، موسي ابراهيم موسى ١٨ عام ،و ابراهيم عبدالغنى ابراهيم سنة ونصف، وياسمين خميس موسي ٤ سنوات، ونورهان عبدالغنى ابراهيم ٩ سنوات

كما أسفر عن إصابة كلا من محمد خميس موسي ١٠ سنوات، وهاجر خلف موسي ١٨ سنة ،وخديجة ابراهيم موسي ٢٥ سنة، وجمال عبدالناصر فرج ٣ سنوات ،ومحمد عبدالغنى ابراهيم موسي ٤ سنوات، نجاح سعد زاعم ٢٨ سنة ،عيسي صالح عيسى ٣ سنوات ،اشرف ابراهيم موسي ١٨ سنة ،عبدالناصر نور ابراهيم ٤ شهور ،شمعة إبراهيم موسي ٢٩ سمة ،جميلة نور ابراهيم سنة ،ورغد عبدالناصر فرج ٥ سنوات.