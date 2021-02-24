شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصرف الصحي: الوضع مستقر تماما.. ونعمل بنظام الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وليد عابدين، المتحدث لشركتي القاهرة والجيزة للصرف الصحي، إن الوضع مستقر تماما، وكان هناك ما يعادل 35 نقطة بها مياة متجمعة في عدد متفرق من المناطق.

وأوضح وليد عابدين، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن سقوط الأمطار بدأ من الساعة الثانية والنصف ظهرا، وكانت عبارة عن قطع ثلج على القاهرة والجيزة.

وأكد أنه يتم تطوير الشبكات ورفع كفاءة المحطات بداية من شهر سبتمبر سنويا، كما أننا نعمل بنظام الطوارئ، أي أننا نعمل لمدة 24 ساعة.

ونوه بأن الأرصاد أكدت أن حالة الطقس السيء مستمرة حتى غدا الأربعاء، ونحن على أتم استعداد لأي سقوط أمطار مفاجئ.

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