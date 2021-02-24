شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماع مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، اجتماعََ مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز.

ووجّه بإعداد تقرير شهري بموقف المشروعات الجارية بالقطاعات المختلفة ونسب تنفيذها، ومراجعة الإجراءات الإحترازية وأعمال التعقيم والتطهير للمدارس إستعداداََ لامتحانات نصف العام الدراسي.

كما استعرض المحافظ خطة تطوير قري مركز الفرافرة ضمن المشروع القومي «حياة كريمة»، موجهاََ بحصر المنازل المقرر إعادة بنائها وتوفير بديل لأصحابها لحين انتهاء أعمال التطوير، وكذلك موقف منظومة تقنين التعديات على أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء.

من ناحية أخرى، شدد الزملوط على مراجعة جدية ونسب التنفيذ بمبادرة زراعة النخيل بكافة المراكز لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستثمرين غير الجادين.