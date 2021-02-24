شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-2-2021.. ارتفع محليًا وانخفض عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب اليوم في البورصات العالمية في ختام تعاملات أمس في حين ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر ضد اتجاه حركات الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 24 بلغ 905 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 بلغ 792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 18 بلغ 679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم 6336 جنيهًا.

انخفضت أسعار الذهب اليوم في ختام تعاملات الثلاثاء في البورصات العالمية ووصل سعر الذهب 1805.58 دولار لينخفض عن سعر الذهب عن السعر الافتتاحي 1810.51 دولار أمس، بانخفاض نحو 5 دولارات تقريبًا.

يتوقع أن تعود أسعار الذهب في مصر للتجاوب مع سعر الذهب في السوق العالمي مرة أخري، ويتلاحظ أن السوق المحلي يستغرق بعض ساعات حتى يتجاوب مع اتجاه الاسعار عالميًا.

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