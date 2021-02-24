شكرا لقرائتكم خبر عن «أمطار وارتفاع في درجات الحرارة».. تعرف على حالة الطقس من الأربعاء إلى الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة بدءا من غدا الأربعاء 24 فبراير 2021 إلى الإثنين 1 مارس 2021، حيث تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى يوم الجمعة على بعض المناطق، مع تحسن تدريجي في حالة الطقس، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مناطق أخرى يليها تحسن وشبوره مائية من السبت وحتى الإثنين .

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية المتوقعة :

* يوم الأربعاء 24 فبراير :

تتعرض البلاد لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة ( 40% تقريبا ) حتى الثامنة صباحا تقريبا.

وأمطار متوسطة على مناطق من ( دمياط- بورسعيد- العريش- رأس سدر- الطور ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الزعفرانة- رأس غارب- الغردقة- القصير ) على فترات متقطعة ( 50 % تقريها ) .

مع وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

* يوم الخميس 25 فبراير : تتعرض البلاد لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد .

* يوم الجمعة 26 فبراير : تتعرض البلاد لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

وتظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد .

* يوم السبت 27 فبراير : تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .

* يوم الأحد 28 فبراير : تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

* يوم الإثنين 01 مارس :

تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .

ودعت الأرصاد إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ويتم تحديث التنبؤ يومياً.