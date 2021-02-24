شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميري: موعد انتخابات «الصحفيين» لم يحسم.. و«الصحة»: إقامتها صعبة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي، خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، إنه لم يتم حتى الآن حسم موعد انتخابات الصحفيين، مضيفا أن الأقرب حتى الآن عدم إجراء الانتخابات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة رفضت إقامة انتخابات مجلس نقابة الصحفيين بسبب كورونا.

وأضاف ميري أن قسمي الفتوى والتشريع سينظر في إجراء الانتخابات من عدمها، موضحًا أن القضاء الإداري ينظر دعوى إيقاف انتخابات نقابة الصحفين.

وأكمل أنه هناك دعوى أقامها أحد الزملاء المرشحين لعضوية المجلس تحت السن يطالب فيها بتأجيل الانتخابات بسب بكورونا.

وأكد أنه لا أحد بمجلس النقابة حريص على تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، موضحا: ملتزمون بعمل الانتخابات في مبنى النقابة ولكنه سيء التهوية ما يكون فرصة لإصابة الجميع بكورونا في ظل حضور نحو 7 آلاف شخص تقريبا.

وأوضح أن هناك 6 مرشحين على مقعد النقيب و55 مرشحا على مقاعد الأعضاء بفارق 15 عن عدد المرشحين في الانتخابات الماضية.

واختتم الكاتب الصحفي، خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، أن الداخلية رفضت إقامة سرادق في الشارع لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين استنادا لقرار وزارة الصحة