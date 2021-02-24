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وزير التعليم: لا يوجد امتحانات للترم الثاني

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وفاء يحيى 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا يوجد امتحانات للترم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يكون هناك امتحانات للفصل الدراسي الثاني، ولكن امتحانات شهرية.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر جروب «محبي د. طارق شوقي» عبر تطبيق واتساب، أنه سيتم احتساب متوسط الدرجات في الامتحانات الشهرية بحيث يكون هو درجة الترم الثاني ولا يوجد امتحان ترم ثاني بغض النظرعن الجائحة.

جاء ذلك ردا على مطالبات أولياء الأمور بعدم اجراء امتحانات تيرم ثاني واستبدالها بامتحانات شهرية تحسبا لأي طارئ في إدارة أزمة .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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