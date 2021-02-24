شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن الإجراءات الاحترازية من كورونا داخل لجان الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع المعاهد الأزهرية الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، والتى تبدأ يوم السبت 27 فبراير الجارى، وذلك على النحو الآتى:

1- قياس درجة حرارة كل طالب على باب المعهد قبل الدخول إلى اللجنة، ويجب الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لقياس درجة الحرارة، مع عدم السماح بدخول أي شخص تزيد درجة حرارته عن 37.5 درجة مئوية مع توجيهه إلى الطبيب المختص أو المستشفى المختصة لإجراء الكشف والتحاليل الطبية اللازمة.

2- الحرص على ارتداء الكمامات عند دخول المعهد ومقرات اللجان وطوال فترة الامتحان.

3- مراعاة التباعد الاجتماعي بين جميع الطلاب عند الدخول إلى المعهد ولجان الامتحان بوجود مسافة آمنة متر على الأقل بين كل طالب وزميله، وكذلك بين جميع الملاحظين والمترددين على اللجان، مع مراعاة ألا يزيد عدد الطلاب داخل لجنة الامتحان عن 14 طالبا فقط مع الالتزام بالإجراءات السابقة.

4- تخصيص مقعد مستقل لكل طالب أثناء الامتحانات داخل اللجنة، وعدم السماح بتبديل المقاعد وأماكن الجلوس إلا للضرورة القصوى.

5- العزل الفوري لأي طالب أو شخص تظهر عليه اعراض فيروس كورونا داخل لجنة الامتحان، وذلك في غرفة العزل المجهزة مسبقا داخل المعهد لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.