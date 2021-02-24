شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تحدد 3 طرق للتواصل مع "التوظيف الهندسى" لتوفير فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النقابة العامة للمهندسين، 3 طرق للتواصل مع إدارة التوظيف الهندسى من جانب المهندسين الباحثين عن فرص عمل، أو المؤسسات الراغبة فى الإعلان عن توافر وظائف لديها لمهندسين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وأوضحت النقابة، أنه يمكن التواصل من خلال: ​1- للاستعلام عن وظيفة:- الاتصال على تليفون الإدارة رقم 0227738004 والرقم الداخلى للنقابة 501.

- يقوم المهندس الباحث عن وظيفة بتسجيل بياناته على صفحة إدارة التوظيف بالنقابة العامة للمهندسين.





2- إخطار النقابة بتوافر فرص عمل بالمؤسسات:- كتابة خطاب موجه للأمين العام للنقابة مختوم بختم المؤسسة يشمل شروط الوظيفة، عدد المهندسين المطلوبين للعمل، طريقة التواصل مع المؤسسة "أرقام تليفون – البريد الإلكترونى- موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت".

- يرفق بالخطاب صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية للشركة.

- دفع الرسوم المُحدد بالإدارة المالية.



3- ترشيح المهندسين للوظائف: 3- ترشيح المهندسين للوظائف: - يتم نشر الوظائف على موقع النقابة برقم كودى ويقومم المهندس بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكترونى :[email protected] .

- ترسل إدارة التوظيف الهندسى بالنقابة العامة للمهندسين بريد إلكترونى للمؤسسات المتوافر لديها وظائف، ومتابعة ذلك فيما بعد.