شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار أم بديلة عاملة بمؤسسات الرعاية ضمن الأمهات المثاليات لعام 2021 لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر اللجان الفرعية على مستوى مديريات التضامن فى مختلف محافظات الجمهورية مراجعة أوراق المتقدمات للمسابقة ممن انطبقت عليهن شروط الترشح للمفاضلة بينهن واختيار متقدمتين من كل محافظة بحد أقصى 28 فبراير الجارى، تمهيدًا لإرسالهما للجنة العليا فى القاهرة، والتى بدورها ستحدد المتسابقة الفائرة على مستوى المحافظة الام المثالية على مستوى الجمهورية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا نظرا لما يمثله من معانى التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التى تعكس رموز التضحية والعطاء والنجا، وأن من ضمن من الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هى ألا يقل سن الأم عن 50 عاما مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل والا يزيد عدد الابناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود "شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان "بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى احدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وقال محمود شعبان مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن من أهم شروط اختيار الأم المثالية، أن يكون معيار عطاء الأم، وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة جيدًا بالنسبة إلى الأسرة، بالإضافة إلى إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها، باعتبار أنها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى لافتا إلى أنه لأول مره سيتم اختيار أم بديلة عاملة بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وعمرها لا يقل عن 45 عاما، وأن لا تقل فتره عملها بالمؤسسة عن 15 عاما وحاصلة على مؤهل علمى مناسب، وأن من ضمن الشروط إقرار قانونى من المرشحين بعدم صلة آى من العاملين بوزارة التضامن حاليًا أو سابقًا حتى الدرجة الرابعة، وذلك حرصا على الشفافية خلال اختيار الأمهات المثاليات.

كما سيشهد هذا العام استحداث فئة الأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادى ويقصد بها الأم التى قامت بتربية أبنائها الى جانب حصولها على احد المشروعات الإنتاجية والتى ساهمت فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة.

وتأتى أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وايجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الابناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

كما تتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التى لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسرى الجيد وحمايتهم من المشكلات التى قد يتعرضون لها فى مؤسسات الرعاية .

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الام المثالية على مستوى المحافظات والام البديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة "سمعية وبصرية وحركية "وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى أحد المجالات الرياضية او الفنية او العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ومن المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والام التى استطاعت ان تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والام التى شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم فى الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء فى المجتمع إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة .

وبالنسبة للأم البديلة وهى الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية فى منزلها مع اطفالها الطبيعيين أو زوجة الاب التى قامت برعاية أبناء الزوج او الخالة او العمة او الجدة مع ضرورة ان يكون الابن البديل او ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعى مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الاسرة فى التعليم والصحة والمعاملة.