شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي داخل المدرسة وسيتم إجراء الامتحانات على الحوسبة السحابية.

وأكدت الوزارة في خطاب للمديريات التعليمية، الثلاثاء، أنه لن يتم عقد امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي خارج المدرسة بأي حال من الأحوال ووفي حالة أداء الامتحان من خارج المدرسة سيعتبر الطالب راسبا.

وأعلنت الوزارة أنه في حالة الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، يقوم ولي الأمر بإخطار المدرسة بالحالة فور حدوثها، ويتم تقديم التقارير الطبية الدالة على ذلك معتمدة من مستشفى حكومية أو التأمين الصحي إلى إدارة المدرسة لتأجيل الامتحان واداؤه في وقت لاحق يحدد من قبل الوزارة.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أداء الامتحان ورقيًا بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيا، وسيتم تحرير محضر إثبات حالة في حالة التعذر عن أداء الامتحان إلكترونيا.

وشددت الوزارة على أن مديري المديريات التعليمية سيتخذوا ما يلزم من قرارات لإعادة تسكين الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحقق أفضل آداء للإمتحان وأكثر إجراءات احترازية للتباعد الاجتماعي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه، ستلتزم المدارس الخاصة بتوفير القاعات والانترنت لأداء طلابها للامتحان داخلها، وتسلم كشوف حضور الطلاب يوميا إلى إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية فور انتهاء الامتحان.