شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة توضح سبب تهذيب أشجار شارع النيل: تحجب رؤية النهر عن المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محافظة الجيزة إنها رصدت ما تم تداوله أحد المواقع الإخبارية من زعمه بقيام المحافظة بالقطع الجائر لعدد من الأشجار بشارعي النيل السياحي ومراد بالجيزة، ما أثار غضب قاطني تلك المنطقة.

وأفادت المحافظة في بيان، الثلاثاء، بأنها تقوم بأعمال تطوير شامل بشارع النيل السياحي لما له من أهمية كبيرة كأحد المحاور المرورية الرئيسية وأحد الشرايين الحيوية في قلب المحافظة، ولإضافة المزيد من اللمسات الجمالية وفقاً لمخطط جمالي وحضاري يليق بمكانة الشارع السياحي والمحافظة العريقة، وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إدارات الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بتهذيب وتقليم أفرع وغصون الأشجار المتدلية بكثافة بطول الشارع والتي كانت تمثل عائقاً لحركة المارة والمشاه على الرصيف وحجب رؤية النيل الذي هو حق لهم، ويؤكد ذلك أن الصور المصحوبه للخبر بأحد الموقع الإخبارية توضح أنه تقليم للأشجار وليست قطعًا.

وذكر البيان أن القيادات التنفيذية بالمحافظة حريصة على رفع كل ما يشوه المظهر ويحجب رؤية المواطنين لنهر النيل الخالد والإهتمام بالأشجار المتواجدة وبكافة التفاصيل الدقيقة.