شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حالة الصقيع في دمياط.. وانسحاب تدريجي للأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت حالة الصقيع بمدن وقري دمياط مصحوب بغيوم، فيما بدأت الأمطار الغزيرة في الانسحاب التدريجي بأنحاء دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد وعزبة البرج ودمياط الجديدة ورأس البر وشطا، فيما عدا أمطار خفيفة في بعض المناطق، وتسبب هذه البرودة في شلل في الحركة التجارية وتوقف حركة الصيد في مدينة عزبة البرج وتكدست مراكب الصيد في مدخل البوغاز وعزف الصيادون عن الخروج للصيد لحين استقرار حالة الطقس.

وفي سياق متصل، قالت هيئة ميناء دمياط في بيان، الثلاثاء، أن حركة الملاحة داخل الميناء لم تتأثر بتقلبات الطقس، حيث سارت معدلات دخول وخروج السفن وفق معدلاتها الطبيعية.