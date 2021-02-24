شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحسم الجدل: الامتحانات في مواعيدها واحذروا الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الامتحانات.

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «احذروا الشائعات».

وتابع: «تنتشر هذه الايام شائعات كثيفة لبلبلة الطلاب واولياء الأمور في محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة».

وقال: «لا تلتفتوا إلى هذا كله لان «الامتحانات في مواعيدها المقررة» كما أعلنّا رسميًا على (موقع الوزارة) وعلى (هذه الصفحة) ولا تستمدوا معلومات من أي مصدر آخر».

وقال إنه انتشرت اليوم صورة وهي «مزورة بالكامل» وسيحاسب مروجها قانونيًا.

وتضمنت الصورة المزورة المنسوبة لقناة «مدرستنا 2» عقد لقاء غدا بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بهدف تأجيل الامتحانات.