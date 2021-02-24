شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليون جنيه للصرف الصحي بمناطق شرق أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، انه جار تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمناطق شرق مدينة أسوان بداية من منطقة السيل، وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 45 مليون جنيه، ليشمل محطة رفع وخطوط طرد وانحدار، بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة بأعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب بالسيل الريفي لتقليل الهادر من المياه وإنهاء شكاوى المواطنين من ضعفها.

ولفت «عطية» في بيان، الثلاثاء، إلى أن ذلك يتوازى مع تنفيذ الدولة لحزمة ضخمة من المشروعات في البنية التحتية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصةً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتمادات مالية تصل إلى 1.2 مليار جنيه، وذلك بعد الدفعة القوية التي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمشروعات هذا القطاع.