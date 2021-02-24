شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساعد التحول الرقمي في زيادة جودة المنتجات الزراعية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء الأسبق وخبير التحول الرقمي، إن التحول الرقمي يوفر إمكانيات كبيرة جدًا لكي تكون الزراعة دقيقة جدًا، من خلال توفير المياه اللازمة لإنتاجية المحصول وفقًا لكل تربة، وهذا الأمر يحدث من خلال زرع حسسات في الأرض تقيس مدى احتياج التربة للمياه.

وتابع «الجمل»، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور؛ ببرنامج «رؤية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن التحول الرقمي يساعد في الحصاد في التوقيت اللازم، وتغليف المنتج الزراعي بالشكل الأمثل، والحصول على منتج بجودة مرتفعة يصلح للتصدير.

ولفت إلى أن التحول الرقمي يمنع حدوث أي مشكلة في المنتج، وفي حال حدوث مشكلة لأي سبب نستطيع معرفة توقيت وكيفية حدوث المشكلة وتلافي حدوثها مرة أخرى.