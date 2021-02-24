شكرا لقرائتكم خبر عن لن يتخطى الـ200 جنيه.. تعرف على سعر لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود كبيرة تبذلها الدولة في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك لتوفيرها لكل المواطنين، والتي تجرى بشكل تدريجي حسب الفئات المختلفة بداية من الأطقم الطبية، إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وغيرهم من الفئات المجتمعية.

وجرت إتاحة اللقاح للجميع من خلال التقدم للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا عبر الموقع الرسمي، ومن لم يتمكن من الدخول على الموقع عبر الإنترنت يمكنه التوجه إلى أي مستشفى تابع للوزارة وسيقوم العاملون هناك باللازم لتسجيل اسمه.

وحددت البيانات الرسمية أنه سيجرى توزيع اللقاح بين المواطنين بمقابل مادي رمزي وهو 100 جنيه مصري للجرعة الواحدة و200 جنيه مصري للجرعتين كحد أقصى، ومن الممكن أن يكون هذا المبلغ أقل حسبما كشفت البيانات.

وجرى توفير اللقاح بالمجان للأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، وكذلك لغير القادرين من المواطنين العاديين الذي يقعون تحت بند "تكافل وكرامة" وهو برنامج مساعدات حكومية لغير القادرين، وسيظهر أسماء غير القادرين على نظام التطعيم الذي أعدته وزارة الصحة، وذلك بشكل تلقائي بمجرد إدخال الرقم القومي لكل مواطن، نظرا لأن النظام الجديد "مربوط" بـ "تكافل وكرامة".