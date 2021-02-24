شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة: زرت مصر لأول مرة منذ 35 عاما والمصريون ساحرون وودودون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير اليابانى بالقاهرة، نوكى ماساكى، إنه جاء إلى مصر لأول مرة منذ أكثر من 35 عاما، عندما كان طالبا، وجاء لزيارة الأهرامات، وأكثر ما لفت انتباهه فى الشعب المصرى هو مدى حيويتهم وودهم، وحبهم لالتقاط الصور. وأضاف فى حوار مع قناة "سى بى سى" أن المصريين مثيرون لِلِاهتمامِ وساحرون للغايةِ، وهذا هو انطباعِه الأولُ عنهم.

وبسؤاله عن صورة شهيرة له وهو يتسلق نخلة فى إحدى المحافظات المصرية، قال السفير ماساكى إنه كان ضمن استعدادات جادة لتنشيط التبادل التجارى للمنتجات الزراعة، موضحا أنه زار مزرعة برتقال فى منظقة النوبارية، وخلال الزيارة رأى أشجار النخيل وشباب مصرى يتسلقها بمهارة للحصول على التمر، مضيفا: "وأنا أرى أنه أفضل أن تقوم بفعل الشىء بنفسك لا أن ترى الآخرين يفعلونه، لذا جربت تسلق النخل بنفسى، وكانَ الأمرُ ممتعًا جدًّا. وكنتُ وقتَها حافِيَ القدميْنِ، وكانتْ قدمايَ تؤلماني، لكني استطعتُ أن أفهمَ كيفَ أتسلَّقُ، واستطعتُ أن أتحسَّسَ جِذْعَ النخلةِ وألمسَ وأشُمَّ التمورَ الطازَجةَ. وشعرتُ أنني أقربُ إلى المزارعين المصريين الذين كانوا يفعلون ذلك".

أما عن الثقافة المصرية وصوره أثناء زيارة بعض المواقع الأثرية، فأضاف السفير أن الحضارةُ المصريةُ القديمةُ رائعةٌ، وأتحت الفرصة له للاستمتاع بهذه التجارب الرائعة، والتعرف على الاكتشافات الأثرية من مومياوات فرعونية لقطط ولأسود، معربا عن دهشته لرؤية مومياء لأسد. ولفت إلى اكتشاف أكثر من 50 مومياء بشرية يعود تاريخها إلى مئات السنين.

وأشار إلى التقارير التى تفيد بأنهم سينقلون تلك المومياواتِ إلى المُتحَفِ المصريِّ الكبير، معتبرا أنه كلما ازدادتِ الِاكتشافاتُ ازدادتْ أيضًا جودةُ المومياواتِ. وكان هناك أكثرُ مِن 100 مومياءَ بحالةٍ جيدةٍ. وبعدَها عرَفتُ أنهم لا يعملون في المُتحَفِ المصريِّ الكبيرِ فقط، بل يعملون أيضًا في مُتحَفِ الحضارةِ الذي يعرضُ جزءًا صغيرًا فقط منَ الحضارةِ المصريةِ القديمةِ الرائعةِ، فالحضارةُ المصريةُ ثقافتُها طويلةٌ ومتنوِّعةٌ للغايةِ، ولا تقتصرُ على التاريخِ الفِرْعونيِّ فقط.