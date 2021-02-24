الامتحانات والدراسة فى مواعيدها دون تعطيل

القاهرة - سامية سيد - حذرت مصادر مسئولة، من الشائعات الكثيفة المنتشرة لبلبلة الطلاب وأولياء الأمور في محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة، ولا يحب أن تلتفتوا إلى هذا كله لأن "الامتحانات في مواعيدها المقررة" كما جرى الإعلان رسميا.

وتضع الإدارات التعليمية امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان ورقيا لعدم استلامهم أجهزة التابلت، حيث يؤدى الطلاب الامتحان الورقى فى نفس توقيت الاختبار الإلكترونى لباقى زملائهم فى اللجان الامتحانية، مع تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية، على أن يجرى تصحيح الامتحان الورقى من خلال الإدارات والمدارس الثانوى وإعلان النتائج مع زملائهم بالنسبة للامتحانات الإلكترونية عقب انتهاء الامتحانات بالترم الثانى.