شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: الحوار مع مستويات عالية في الإدارة الأمريكية بدأ بالفعل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة المصري اليوم، إن الحوار مع مستويات عالية في الإدارة الأمريكية بدأ بالفعل، وسوف نجد في بيان الخارجية المصرية التأكيد على مكافحة الإرهاب وعلى التعاون المشترك بين الدولتين.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الأمور التي تركز عليها الإدارة الأمريكية من وقت لآخر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن العلاقات المصرية الأمريكية عاشت خلال رئاسات ديمقراطية وجمهورية سابقة، خاصة بين المؤسسات الأمنية المصرية والأمريكية، وهذا له علاقة باستقرار المنطقة.