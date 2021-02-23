شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة مكرم محمد أحمد تكشف حقيقة دخوله الرعاية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، إن ما تردد عن إصابة والدها بوعكة صحية، هو عبارة عن معلومات قديمة تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، مرتبطة بالوعكة الصحية التي كان قد تعرض لها والدها مُنذ فترة حين خضع لعملية جراحية لإزالة المرارة.

وأضافت «أمنية» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن والدها مساء أمس تعرض لهبوط في «الهلموبلوبين» ما اضطره للذهاب إلى مستشفى داخل غرفة عادية، وليس الرعاية المركزة كما تردد، وبالفعل تم تعليق أكياس الدم له، ومن المقرر أن يعود الخميس إلى منزله.