شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: «رسوم لقاح كورونا للقادرين 200 جنيه.. وكله لازم يمضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة ستوفر لقاح كورونا من خلال دفع رسوم معينة، أما بالنسبة لغير القادرين، فسيتم توفير اللقاح لهم مجانًا بنسبة 100%.

وتابعت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات لمرضى الغسيل الكلوي والأورام، وسيتم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على اللقاح، أو مساعدتهم في التسجيل، معقبة: «كل واحد هياخد اللقاح لازم يمضي إنه موافق، لأن اللقاح حصل على ترخيص طوارئ».

وذكرت أن «رسوم الحصول على اللقاح للقادرين لن تزيد على 200 جنيه للحصول على الجرعتين»، موضحة: «أنا لو مواطن ولست مدرجًا ضمن فئة غير القادرين ولدي ظروف معينة وحالية في هذه الفترة الزمنية وغير قادر على الحصول على اللقاح وتوفير رسم 200 جنيه يتم عمل تقرير في مكتب معين سيحصل بموجبه على إعفاء».

وتابعت: «رسوم الحصول على اللقاح للقادرين بهدف وجود استدامة في توفير اللقاح، قائلة: «عشان الاستدامة لاننا لسه مانعرفش اللقاح ده هيبقى مرة واحدة ولا سنوياً لكن أؤكد أنه لا يمكن أن تكون القدرة المادية عائقًا أمام المواطن للحصول على اللقاح».

ولفتت إلى أن مستشفيات وزارة الصحة ستساعد المواطنين غير القادرين على تسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح في التسجيل على الموقع الالكتروني.

وذكرت أن بدء التطعيم للمواطن في الأسبوع الأول من شهر مارس بإذن الله، مشيرة إلى أن مصر سيتوفر لديها 8.6 مليون جرعة في بداية شهر مارس من تحالف «جافي» المعني بتوفير اللقاحات.

وأشارت «زايد» إلى أن النشر العلمي لتجارب لقاح أسترازينكا فوق الـ65 عامًا غير كاف حتى الآن، ومصر ستتيح هذا النوع من اللقاحات بعد توفر النتائج العلمية عالميًا، حتى تطمئن اللجنة العلمية الخاصة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى ان اللقاحات التي تعاقدت عليها مصر توافق عليها معظم دول العالم، والتخوف من الحصول على اللقاح مبالغ فيه.