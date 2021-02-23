شكرا لقرائتكم خبر عن «شركاء من أجل الشفافية» تدين مقتل السفير الإيطالي لدى كينشاسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية الهجوم الذي تعرض له الموكب الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمي، أمس الاثنين، وذلك بالقرب من جوما شرق الكونغو الديمقراطية، الأمر الذي أسفر عن مقتل السفير الإيطالي لدى كينشاسا- لوكا اتانازيو الذي يشغل هذه المنصب منذ أكتوبر 2019، بعد أن كان رئيساً للبعثة 2017، واثنين آخرون.

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ورحبت المؤسسة في بيان لها اليوم، بما أعلنته مؤسسة الرئاسة اليوم الثلاثاء من إيفاد الرئيس فيليكس تشيسكيدي لمبعوث إلى إيطاليا حاملاً معه رسالة لمواساة الرئيس الإيطالي فيما حدث، الأمر الذي يمكن أن يسهم ولو بشكل قليل في تخفيف حدة رد الفعل الإيطالي حيال ما حدث، وانعكاسات ذلك على استقرار وأمن الكونغو الديمقراطي والمنطقة كذلك .

وطالب البيان بفتح تحقيق عاجل للكشف عن مرتكبي هذا الحادث الاليم، خاصة في ظل حالة الاستياء التي عبرت عنها السلطات الإيطالية ممثلة في الرئيس الإيطالي ووزير الخارجية، الذي أكد على أن بلاده لن تدخر جهداً في تسليط الضوء على ملابسات ما حدث والكشف عن الجناة.

ودعا البيان الحكومة الكونغولية إلى تشكيل لجنة مستقلة يكون بدورها الكشف الأسباب التي تدفع إلى استمرار هذه التنظيمات بما تشكله من خطر عن الأمن الإقليمي للمنطقة، كذلك البحث عن استراتيجية شاملة لمواجهة مثل هذه التنظيمات، ذلك أن هذا الاقليم الذي وقع فيه الهجوم تنشط فيه عدد من الجماعات المسلحة منذ نهاية القرن العشرين، مثل القوات الديمقراطية لتحرير روندا، كذلك الجيش الثوري الكونغولي.

وأشار البيان إلى أن السيطرة على حدائق فيرونجا التي تعد من أهم المحميات الطبيعية السياحية الموجودة في الاقليم الذي وقع فيه الهجوم يعد واحداً من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تنازع التنظيمات والجماعات المسلحة الموجودة هناك، لذلك تختفي الاعتبارات الايديولوجية والمذهبية، وهو ما ترى المؤسسة ضرورة لأخذه في الاعتبار عن البحث عن الوسائل والأدوات التي يمكن أن تسهم في المواجهة مع هذه التنظيمات، على خلاف تلك الموجودة في غرب أفريقيا.