شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: المجلس التنفيذي يوافق على تشكيل مجلس أمناء لمدينة الأمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان المجلس التنفيذي للمحافظة وافق في جلسته المنعقدة الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل على تشكيل مجلس امناء من ممثلي الجمعيات المستفيدة من المشروع وبعض الجهات التنفيذية المعنية بالمشروع لمتابعة الاجراءات والخطوات التي يجري تنفيذها بمدينة الأمل وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد بالإضافة إلى حضور كافة القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات .

واضاف الداودي ان المجلس وافق ايضا على تقسيط مبلغ جدية الحجز الذي يقدر بـ 20 % من قيمة القطعة على ان يتم دفعها على ثلاث مراحل المرحلة الاولي يتم دفع نسبة 10% فور تسليم الموقع للمستفيد ودفع نسبة 5 % بعد ثلاثة شهور و5% المتبقية بعد ثلاثة شهور أخرى وذلك تسهيلا على المواطنين .

وشدد الداودي خلال الاجتماع على مسئولي ( شركات الكهرباء- مياه الشرب والصرف الصحي- الغاز – الاتصالات ) بضرورة تسريع وتيرة العمل بالمدينة الجديدة وعمل دراسات الخاصة بشبكات المرافق والتكلفة المالية لها.