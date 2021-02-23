الثلج يكسو شوارع جلبانة بالقنطرة شرق في الإسماعيلية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر حمد حمود رئيس قرية جلبانة بمركز القنطرة شرق تعرض القرية لأمطار مصحوبة بالثلج إلا أن لطبيعة الارض الرملية بالقرية لا توجد تجمعات مياه ولاتوجد أي أثار بالمنازل.

وتابع اللواء عمر ادريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق إزالة أثار الأمطار من الشوارع وأماكن تجمع المياه والمرور على أعمدة الإنارة من خلال قسم الكهرباء بالوحدة المحلية. وإستمرار تواجد فرقة التدخل السريع بقيادة محمد على نائب رئيس المركز والمدينة على مدار اليوم للتدخل الفوري في حالة الاحتياج.

وتابع رئيس المركز والمدينة قري المركز، حيث أفاد محمد السيوفي رئيس قرية التقدم بأن الأمطار خفيفة بالقرية ولاتوجد أي أثار سلبية حتي الآن.

وافاد محمد صابر رئيس قرية الأبطال بأن الأمطار خفيفة بالقرية ولاتوجد أي أثار سلبية بالقرية ويتم المرور طوال اليوم على المرافق وخاصةعلي أعمدة الكهرباء.

وأفاد محمد عبدالسلام رئيس قرية السلام بتعرض القرية لأمطارخفيفة ولاتوجد أي تجمعات مياه لطبيعة الأرض الرملية وكذلك يتم المرور على المرافق طوال اليوم وإعلان حالة الطوارئ بجميع القرية طوال فترة الطقس السئ.

الثلج يكسو شوارع جلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

الثلج يكسو شوارع جلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

الثلج يكسو شوارع جلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية