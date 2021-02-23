شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يشهد ختام دوري مراكز الشباب بالمحافظة في نسخته الثامنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ المباراة الختامية لدوري مراكز الشباب بمحافظة الغربية في نسخته الثامنة بين فريقي مركز شباب شبرا ملس ومركز شباب بلقينا والتي انتهت بفوز فريق شبراملس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء شوطي المباراة بالتعادل الإيجابي ١/١، وذلك بحضور النائب محمود أبوحسين عضو مجلس الشيوخ.

حرص الدكتور رحمي قبل بداية المباراة على النزول لأرض الملعب وتحية لاعبي الفريقين والحكام، وعقب انتهاء المباراة، قام المحافظ بتسليم الكأس والميداليات للجنة التحكيم والمركزين الثالث والثاني والفريق الفائز.

يُذْكَر أن الفريق الفائز سوف يشارك في مسابقة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.